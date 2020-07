Neues Banksy-Werk zu Corona: Video könnte den Künstler bei der Arbeit zeigen

Der medienaffine, aber anonyme Künstler Banksy hat ein neues Werk in der Londoner U-Bahn kreiert - und dieses widmet sich der Corona-Pandemie. "If You Don't Mask, You Don't Get", heißt es, und zeigt Ratten, die Masken tragen. Ein Video auf Banksys Instagram-Auftritt dürfte den Künstler selbst beim Erstellen der Werks zeigen - wenn auch so maskiert, dass er nicht zu erkennen ist. Oder es ist jemand, der Bankys darstellen soll.