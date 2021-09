Neues Album von Iron Maiden: Ambitioniert und verspielt

Es bietet sich aber auch viel Raum für epische Breite, komplexe Melodien und verspielte, nicht ganz so typische Klänge: Der Beginn von „The Parchment“ erinnert an Ravel’s Bolero, „Lost In A Lost World“ hat einen folkigen Einstieg und das Intro von „The Time Machine“ verbindet schwebende Keyboards mit balladesken Gitarren. Diese Prog-Rock-Passagen werden allerdings bald wieder abgebrochen und die Songs gehen in Teile mit Maiden-typischer Kost über. Eine Symbiose beider Ansätze ist nicht gelungen.