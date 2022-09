Neues Album von Bruce Springsteen erscheint am 11. November

SoulDas neue Studioalbum von Bruce Springsteen „Only The Strong Survive“ wird am 11. November erscheinen. Zu hören sein sollen 15 Soulmusik-Klassikern, hieß es in einer Ankündigung. „Mein Ziel ist es, dass das junge Publikum Schönheit und Freude erleben kann, so wie ich sie erlebt habe, als ich die Musik zum ersten Mal gehört habe“, sagt Springsteen. „Ich hoffe, ihr hört das Album genauso gerne, wie ich es geliebt habe, es zu erschaffen.“

Am 18. Juli 2023 tritt Springsteen mit der E-Street-Band im Wiener Stadion auf.