Neues Album und neuer Song von PJ Harvey

Suche nach Bedeutung

Die neuen Songs, sagt Harvey, "sind in etwa drei Wochen aus mir herausgekommen". Aber das war nur der Anfang. Der Schlüssel zu dem, was als Nächstes - in den Battery Studios im Nordwesten Londons - passieren sollte, lag in einer fast dreißigjährigen kreativen Verbindung zwischen Harvey, ihrem langjährigen Mitarbeiter und kreativen Partner John Parish und Flood: nominell ein Produzent, obwohl dieses Wort ihm nicht wirklich gerecht wird.

"I Inside the Old Year Dying" sei ein sehr greifbares, menschliches Album geworden, so PJ Harvey. Das liege zum Teil daran, dass "so gut wie alles auf dem Album auf Improvisation beruht: spontane Auftritte und Ideen, die im Moment ihrer Entstehung aufgenommen wurden. Ich glaube, das Album handelt von der Suche, der Intensität der ersten Liebe und der Suche nach Bedeutung", wird PJ Harvey in einer Presseaussendung des Labels (Partisan Records) zitiert.

"I Inside the Old Year Dying"-Tracklist: