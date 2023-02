Neues Album von Pink: Die Turbulenzen des Lebens sind groß wie ein Stadion

Trustfalls sind jene Übungen – bei Team-Workshops leicht verhasst –, bei denen man sich in die Arme von jenen Menschen fallen lassen muss, denen man zu vertrauen lernen soll. Denn auch bei den 13 neuen Songs geht es, in Radio-, zuweilen auch Disco-tauglichen Melodien, wieder um große Emotionen und Ehrlichkeit, um Tod und Beziehungen und die Fragen, die man ans Leben so hat.

Es ist alles keine Katastrophe, sondern nur Turbulenzen, singt sie, das ist gut zu hören. Von denen aber gibt es genug; Pink packt sie in Powerballaden und schnellere Nummern und legt viel Wert darauf, dass diese in der Albumreihenfolge angehört werden.