Neues Album von Jack White: Herrlich, wie hier alles rumpelt

Sein markantes Gitarrenriff aus „Seven Nation Army“ kennt man – auch dann, wenn man mit Rockmusik nichts am Hut hat. Denn es wird in vielen Stadien als Torhymne verwendet. Erfunden hat es Jack White, der Gitarrist des US-Duos The White Stripes. Nach deren Auflösung im Jahr 2011 veröffentlicht Jack White entweder solo oder mit seinen Bands Raconteurs und The Dead Weather immer wieder neue Musik. Die bislang vorgelegten Alben sind sehr unterschiedlich ausgefallen – vieles begeistert, manches irritiert, einiges nervt.

Nun hat Jack White mit seinem neuen Album „No Name“, das auf seinem eigenen Label Third Man Records erschienen ist, aber wieder einmal einen Volltreffer gelandet.