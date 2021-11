Neues Album: Damon Albarn meditiert über die Natur und die Zukunft

Mit Charts-Pop hat „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows“ natürlich nichts zu tun. Gewohnt eklektisch mischt Albarn die Orchester-Tracks, mit nachdenklichem Piano, elektronischen Klangverfremdungen und wunderbar melancholischen Melodien.

Für den Titelsong hat er das Gedicht „Love and Memory“ von John Clare bearbeitet. In den aus seiner Feder stammenden Texten geht Albarn neben der Natur und ihrer Bedrohung auch auf Erinnerungen an Reisen in den Iran oder Uruguay und die Auswirkungen der Pandemie auf die Menschheit ein.

Pläne mit diesem beeindruckenden Album auf Tour zu gehen, hat Albarn auch: Im Dezember will er mit kleinem Orchester in Kirchen und Konzertsälen in England auftreten, ab März mit derselben Besetzung nach Europa kommen.

Bis dahin ist das umtriebige Kreativbündel aber auch nicht untätig. Albarn arbeitet an einem neuen Gorillaz-Album und einem Netflix-Film über die Cartoon-Band. Und mit Blur will er auf Tour gehen, sobald die Pandemie das erlaubt.