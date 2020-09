Neuer Marvel-Film "New Mutants": Killt den fetten Dämon-Bären!

Zickenkrieg ist angesagt. „Lauf nur, lauf“, ermuntert Illyanna, die „blonde Bitch“, die neu im Horrorspital angekommene Danny Moonstar. Die etwas naive Kleine will – ob der nicht sehr einladenden Atmosphäre in der Mutantenklinik – nichts wie weg. Leider ist das weitläufige Anwesen durch eine unsichtbare Wand geschützt. Bumm, donnert Danny dagegen. Nasenbluten, Tränen, Wut, großes Drama. Illyanna grinst.

Es dauert eine Weile, bis die junge Mutantengruppe so zusammenwächst, wie es sich für Leidensgenossen gehört. Bis sie die Blitze und Feuerbälle nicht aufeinander, sondern auf die gemeinsamen Feinde schleudert. Die da wären: Die diabolische Ärztin Cecilia Reyes, die als Klinikleiterin die Fähigkeiten der Nachwuchs-Superhelden erforscht und für ihre Zwecke nutzt. Dann eine Armada an gesichtslosen, spitzzähnigen Geistern, die an die Ghosts von „Ghostbusters“ erinnern und deren Absichten alles andere als lauter sind. Schließlich, als Highlight der horriblen Feindesfront, ein riesiger Dämon-Bär, der die süße Danny verfolgt. Schnell wird klar: Nur gemeinsam sind sie stark, nur wenn sie ihre Kräfte bündeln, haben sie eine Chance, das Böse zu besiegen.