Neuer Irving: Er konnte nicht "Penis" sagen

Als ihm Everett, sein damals 18-jähriger Sohn, sagte, er sei schwul, antwortete John Irving:

"Ich habe dich deshalb noch mehr lieb ..." Wieso mehr? "Weil er eine härtere Zeit haben wird, und er sollte wissen, wie stolz ich auf ihn bin und wie sehr ich ihn liebe, so wie er ist."

Dann schrieb Irving weiter an seinem 13. Roman "In einer Person" über Billy, der es noch schwerer hatte, als er in den 1950ern in der amerikanischen Kleinststadt First Sister ( Vermont) aufwuchs.

Nicht wegen des kleinen Sprachfehlers: Billy konnte nicht " Penis" sagen. Bei ihm hörte es sich nach Penith an. "Die Penisse", sagte seine Trainerin damals, "wirst du ja nicht so oft in den Mund nehmen."

Naja.

Billy ist bisexuell; verdächtig bei Mann und Frau.

Der Schulpsychologe will ihn "heilen" ...

Bei John Irving stand, wie immer, der letzte Absatz zu allererst fest:

"Mein lieber Junge, bitte stecke mich nicht in eine Schublade. Ordne mich nirgends ein, bevor du mich überhaupt kennst ..."