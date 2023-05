Neue Kinder- und Jugendbücher: Auf ein Erdbeereis mit Wassermännern

Mit einer Geschichte gemeinsam den Tag ruhig zu Ende gehen lassen. Dafür braucht es nicht wahnsinnig viel. Ein bisschen Zeit, ein Buch. Damit einem der Lesestoff nicht ausgeht, präsentiert der KURIER an dieser Stelle immer wieder neue Kinder- und Jugendbücher.

Constanze Sprengler, Katja Gehrmann: "Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis"

Autorin Constanze Spengler erzählt die Geschichte eines einzigen Ferientags, in den ein ganzer Abenteuerurlaub – inklusive Eselreiten, Wasserskifahren und Fallschirmspringen – passt. Nur ja keine Langeweile aufkommen lassen. Und so geht es mit der jungen Mika auf Entdeckungsreise – stets den Eiswagen hinterher. Mit tollen Zeichnungen von Katja Gehrmann.

Constanze Sprengler, Katja Gehrmann: "Am Leuchtturm gibt es Erdbeereis". Moritz. Ab 4 Jahre, 48 Seiten. 16 Euro.