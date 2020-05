Neue CD: Cherilyn MacNeil rechnet ab

"Ich hatte immer leichte Zweifel. Dinge wie das Konzept von der Hölle, dass man ewig leiden muss, nur weil man nicht an diese spezifische Bibel-Geschichte glaubt. Ich habe die Zweifel jahrelang unterdrückt - mit den Argumenten, die ich als Kind von meinen Eltern gehört habe: 'Gott weiß, was er tut, du musst vertrauen, dann kommt der Rest.'" Er kam nicht. Nie spürte die heute 24-Jährige eine spirituelle Verbindung zu Gott: "Wenn ich all die Aktivitäten und das Lesen der Bibel wegließ, blieb nichts über. Ich brauchte ein Zeichen, dass ich beim Beten nicht nur mit meinen vier Wänden sprach. Und ich bekam keines."



Deshalb wagte Cherilyn MacNeil vor zwei Jahren einen kompletten Neuanfang. Sie trennte sich von Darryl Torr, mit dem die Pianistin das erste Dear-Reader-Album "Replace Why With Funny" aufgenommen hatte, und zog von Johannesburg nach Berlin. "Die Stadt ist viel entspannter. Die Leute haben nicht nur die Arbeit und die große Karriere im Kopf. Ihre Prioritäten liegen im Spielerischen, bei Partys und den Künsten. Da fühle ich mich viel wohler. "