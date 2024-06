"Network“ im Theater Scala: Sinkende Quoten sind der Tod

Von Susanne Zobl

Die Quote entscheidet über Gedeih oder Verderb von Fernsehsendern, Zeitungen und Zeitschriften. Das ist nicht erst in Zeiten des Internets so.

Dieses Damokles-Schwert steigender oder, bewahre, sinkender Seher- und Leserzahlen schwingt seit Jahrzehnten über allen Medien, wie Paddy Chayefsky in seinem Drehbuch „Network“ bereits in den 1970er-Jahren zeigte. Sidney Lumets legendäre Verfilmung mit Peter Finch, Faye Dunaway und William Holden in den zentralen Rollen wurde zu Recht mit mehreren Oscars ausgezeichnet.

Lee Hall arbeitete die bittere Mediensatire wenig später für das Theater um. Diese Version zeigt Bruno Max in seinem Theater Scala.