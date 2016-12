Netflix zeigt Remake von "Dinner for one"

Der Streaming-Dienst Netflix sorgt mit einer eigenen Version des TV-Klassikers "Dinner for one" für Lacher im Netz. Darin feiert, wie im Original, Miss Sophie zusammen mit ihrem nicht ganz trinkfesten Butler James ihren 90. Geburtstag. Doch anstatt der verstorbenen "Phantom-Gäste" imitiert der Butler Charaktere aus "House of Cards", "Narcos", "Better Call Saul" und "Orange Is the New Black".

Der Original-Sketch ist mittlerweile ein echter Klassiker und wird von vielen Sendern - darunter auch vom ORF - traditionell zu Silvester ausgestrahlt.