Nestroy-Preise für Turrini und Handke

Zwei Preisträger stehen fest: Peter Handke erhält für seine bei den Salzburger Festspielen uraufgeführte Polit-Poesie "Immer noch Sturm" den Autorenpreis. Peter Turrini wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet, für 40 Jahre erfolgreiches Provozieren, seit er 1971 mit "Rozznjagd" seinen ersten Skandal herbeischrieb. "Ich freue mich sehr über die Auszeichnung", so Turrini zum KURIER. "Und da ,Lebenswerk'-Preise oft für ein Schaffensende stehen, verspreche ich das Gegenteil, nämlich künftig in jedem Jahr drei Stücke statt nur einem zu schreiben."



Neu ist, dass in den Kategorien "Beste Schauspielerin", "Bester Schauspieler" und "Beste Nebenrolle" fünf statt bisher drei Nominierungen vorgenommen wurden. Auch die Off-Szene ist mit drei Nennungen bedacht. Nominiert sind "Ganymed Boarding" der Gruppe "Wenn es soweit ist", das Theater Nestroyhof Hamakom für das Gesamtkonzept und

Justus Neumanns "Nibelungenlied".



Auf vielfachen Wunsch wird erstmals ein Bundesländer-Nestroy vergeben. Die Bundesländer werden auch beim Publikumspreis stärker einbezogen. Es soll ein "Ländermatch lokaler Kultureinrichtungen" geben. Was konkret heißt, dass 16 größere Theater von Vorarlberg bis Wien je einen Kandidaten ins Rennen schicken dürfen.