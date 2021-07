Nestroy-Preis an Sarah Viktoria Frick

Im Wiener Raimundtheater hat vor kurzem die zwölfte Nestroy-Preisverleihung begonnen. Sarah Viktoria Frick erhielt die erste Auszeichnung des Abends. Sie wurde für ihre Darstellung der Beppi in "Stallerhof" von Franz Xaver Kroetz (Kasino/ Burgtheater) als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde von David Bösch entgegengenommen, dem Regisseur der Produktion und Patenonkel ihres Kindes, bei dem die junge Mutter diesen Abend in Hannover verbrachte.



Zur Besten Off-Produktion wurde "Ganymed Boarding" von Jacqueline Kornmüller und Peter Wolf (Gruppe "Wenn es soweit ist") gekürt, einer Text- und Theater-Installation in der Gemäldegalerie des Kunsthistorischen Museums Wien. Der Spezialpreis ging an Franz Wittenbrink für seine Produktion "Eh wurscht" im Theater in der Josefstadt).



Der Preis für die beste Ausstattung stand bereits vor Beginn der von Rudi "Seifenstein" Roubinek, Gregor Seberg ("Soko Donau") und Volkstheater-Schauspielerin Katharina Strasser moderierten Veranstaltung fest. Er ging an Thomas Schulte-Michels, der bei "Herr Puntila und sein Knecht Matti" im Volkstheater eine Manege mit riesengroßen und zwergenhaften Sesseln auf die Bühne stellte und auch für die Regie verantwortlich zeichnete.



Die vom neuen Spartensender ORF III ab 21 Uhr live zeitversetzt übertragene Verleihung findet in der Dekoration des Musicals "Ich war noch niemals in New York" statt. ORF 2 bringt eine Zusammenfassung um 23.30 Uhr. Mit dem neu eingeführten "Bundesländer-Nestroy" werden heuer erstmals 13 Auszeichnungen vergeben.