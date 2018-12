Nestroy am Grazer Schauspielhaus: „Das ist klassisch!“

Die Inszenierung des „ Talismans“ vor eineinhalb Jahren war derart erfolgreich, dass Dominique Schnizer, 1980 in Graz geboren, vom Schauspielhaus seiner Heimatstadt gebeten wurde, sich erneut mit Johann Nestroy, 1862 in Graz gestorben, zu beschäftigen. Und so hatte am Freitag „Einen Jux will er sich machen“ Premiere.

Die Idee, die Komödie in die Gegenwart zu übertragen, hätte er, so Schnizer im Programm, langweilig gefunden. Er schaue lieber in die Vergangenheit – um darüber zu erschrecken, „dass sich gar nicht so viel geändert hat“. Das Aktualisieren ist auch gar nicht notwendig, wenn bereits in der allerersten Szene ein Batzen Geld aus Brüssel erhofft wird. Schnizer wählte also einen Zugang, den Melchior, der vazierende Hausknecht, mit seinem überstrapazierten Lieblingsausruf kommentieren würde: „Das ist klassisch!“

Man unterhält sich zweieinhalb Stunden blendend und sieht, was beim „ Jux“ gar nicht so einfach ist, zahlreiche neue Gags. Den Brückenschlag ins Jetzt gibt es natürlich auch – als Kontrapunkt. Denn Stefanie Sargnagel fügte den drei Couplets, in denen der Handlungsdiener Weinberl die Zustände kritisiert, Strophen hinzu.

Sie habe, liest man, sehr wohl versucht, Sargnagel mit Nestroy zusammenzubringen. Doch die Bruchlinie bleibt hart: Die goscherte Autorin will dem Spießbürger, der angeblich beim Goethe „abspritzt“, den Spiegel vorhalten – und fährt ihm mit dem Stellwagen ins Gesicht. Sie dekliniert nur sattsam bekannte Vorurteile durch. Der Bürger wolle Ordnung, er habe ein „Büberl“ mit „glitschigem Haar“ gewählt, es grause ihm vor „schirchen Emanzen, vor Moslems und Warmen“. Und er arbeite gerne auch 14 Stunden, wenn im Gegenzug Flüchtlingsrouten und -heime geschlossen würden. Wörter wie „Gleichstellungswahnsinn“ und „Linkslinke“ dürfen nicht fehlen.