Neo Rauch und Rosa Loy erstmals im Essl

Gemeinsam ist beiden Künstlern der Sinn für surreale Szenerien, für ineinander verschachtelte Räume und subtile Manipulationen des Blicks: In einem Bild wie Loys "Wanderung" (2008) öffnet sich zwischen zwei Kindern der Blick in eine Landschaft, an deren Rand ein Gartenzwerg wie in einem Bild von Caspar David Friedrich steht und schaut. Im Bild "Rote Narzisse" (2006) schaut eine Frauenfigur von ihrem Spiegelbild im Wasser auf und bindet den Betrachter direkt ein.



Immer dann, wenn man dachte, einer Geschichte auf die Spur gekommen zu sein, klopfen bei den beiden Malerei und Komposition mit ihren Eigengesetzlichkeiten an: In Rauchs "Bergfest" schicken etwa die Pfosten, die Gesten und Blicke der Figuren den Blick des Betrachters wie eine Flipperkugel umher. Erzählerisch bleibt Rauch rätselhafter als Loy, die sich oft an einer - weiblich dominierten - Märchenwelt abarbeitet und auch einmal Rotkäppchens Korb mit Kuchen und Wein in ein Bild packt.



Dass Rauch und Loy einen Titel in Frakturschrift vor die Schau setzten und den Katalog so gestalteten, dass er auch als illustrierte Edition von Grimms Märchen durchgehen könnte, legt nahe, dass den beiden eine Rolle als Hänsel und Gretel des Kunstbetriebs nicht ganz unrecht ist. Doch vielleicht ist es gerade die retromäßig-romantische Inszenierung, die dazu anstachelt, im Werk der beiden auch Humor und Ironie zu entdecken. Das Essl Museum ist ein guter Ort, um mit der Suche zu beginnen.