Nelly Sachs im Hamakom: „Und es geschieht auf dieser Erde“

Wie das Unsagbare in Worte fassen? Der Gedichtzyklus „In den Wohnungen des Todes“ (1947) ist eine der ersten literarischen Auseinandersetzungen mit dem Holocaust. Die spätere Literaturnobelpreisträgerin Nelly Sachs schreibt von der Ermordung von Juden im NS-Vernichtungslager Auschwitz und führt imaginäre Dialoge mit den Getöteten.

Sachs ist nicht so bekannt wie ihr Zeitgenosse Paul Celan. Seine „Todesfuge“ ist verwandt mit Sachs’ Texten, die auch an die Lyrikerin Rose Ausländer erinnern. Sachs’ Schaffen ist geprägt von den Erfahrungen der eigenen Verfolgung als Jüdin und den persönlichen Verlusten, aber auch von der Fassungslosigkeit angesichts der Massenvernichtung.

Wie bringt man so etwas auf die Bühne? „An Stelle von Heimat halte ich die Verwandlungen der Welt“ heißt das am Donnerstag im Theater Nestroyhof Hamakom uraufgeführte Stück, das Sachs’ Schaffen andeutungsweise umfassend zeigt. Ein Titel, so sperrig und zugleich so eindringlich wie das Stück selbst.