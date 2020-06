Neil Young: Mit Audio-Brief zurück in die 40er

Die Palette reicht dabei von "Girl From The North Country" von Bob Dylan über " If You Could Read My Mind" von Gordon Lightfoot bis zu Songs von den Everly Brothers, Tim Hardin und Bruce Springsteen. Zumeist interpretiert Young diese Klassiker alleine auf der Gitarre. Aber selbst das war in der kleinen Holz-Zelle nicht einfach. "Es war sehr eng", erinnert sich Young im Rolling-Stone-Interview. "Ich habe meine Parlor-Gitarre verwendet, die kleiner ist als übliche Konzertgitarren. Trotzdem mussten wir Schaumgummi an ihre Ende kleben, dass man es nicht hören konnte, wenn ich damit versehentlich an die Wände des Voice-O-Graph stieß."