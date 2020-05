Nazi-Terror, fast ohne Holocaust

Follett konzentriert sich in seinem Roman auf die Perspektive der Familien. Er beschreibt die Menschen und ihre inneren Konflikte, ganz gleich in welchem ideologischen Lager sie stehen. Die Nazis sind schon böse, sehr sogar, aber die systematische Judenvernichtung in den Konzentrationslagern wird nur am Rande erwähnt. Das Freund-Feind-Schema wird nicht an den Nationen festgemacht, sondern an den Charakteren. Auch bei den Amis und den Briten gibt es ungute Fieslinge. Das ist auch das Fesselnde an dem Buch.

Allerdings ist die Routine deutlich zu spüren, großartige Überraschungen bleiben aus. Wer den ersten Teil gelesen hat, erlebt „more of the same“ – 1000 Seiten lang; und Teil 3 steht noch aus.



KURIER-Wertung: **** von *****