Natter wird Direktor des Leopold Museums

Dafür, dass am Ende der Favorit gekürt wurde, hat es lange gedauert: Am Montagnachmittag wurde nach APA-Informationen Tobias Natter zum neuen künstlerischen Leiter des Leopold Museums gekürt. Eine offizielle Bestätigung aus dem Museum gab es vorerst nicht, die neue Leitung soll offiziell am heutigen Dienstag präsentiert werden.



Natter, bisher Direktor des Vorarlberger Landesmuseums, war seit Beginn der Suche für die Nachfolge des 2010 verstorbenen Sammlers und Museumsgründers Rudolf Leopold hoch gehandelt worden. Doch bei mehreren Vorstandssitzungen des Museums im Laufe des Sommers hatte man sich nicht auf den neuen Chef einigen können. Es habe sich am Geld gespießt, ließ der Vorstand Anfang Juli durchblicken - in Bundesmuseen verdienten die Direktoren weit mehr, als sich das Leopold Museum leisten konnte. Die Zeit aber drängte: Am 21. September feiert das Museum sein Zehn-Jahres-Jubiläum, und bis dahin sollte der neue Chef gekürt sein.