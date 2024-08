Die aus dem Iran stammende Literaturwissenschafterin, Journalistin, literarische Übersetzerin und Lyrikerin Nahid Bagheri-Goldschmied , seit 1980 in Österreich lebend und hier 2017 mit dem Theodor Kramer Preis für Schreiben im Widerstand und Exil ausgezeichnet, ist 67-jährig bei einem Besuch in ihrer Heimatstadt Teheran gestorben.

Die nach der Islamischen Revolution im Iran nach Österreich Geflüchtete sei "eine Pionierin der neueren in Österreich beheimateten Exil-Literatur", hieß es in einer Aussendung der IG Autorinnen Autoren. Sie starb "vor wenigen Tagen unerwartet bei einem Besuch in Teheran an einem plötzlichen Herztod und wurde bereits dort beerdigt".

Das melden österreichische Schriftstellerverbände, in denen Bagheri-Goldschmied aktiv war.

Trägerin des Theodor Kramer Preises

Nahid Bagheri-Goldschmied wurde 1957 in Teheran geboren und studierte persisch-arabische Sprachen und Literaturwissenschaft an der Universität Teheran. In Österreich war sie u.a. Gründerin und Vorsitzende des Iranischen Kunst-und-Kulturvereins im Exil "Marzpeyma" (Grenzgänger) sowie Mitglied der IG Autorinnen und Autoren, des Österreichischen P.E.N.-Clubs und des Österreichischen Schriftstellerverbandes. Von ihr erschienen einige Lyrikbände und der Roman "Chawar" (2009 auf Deutsch, 2013 auf Persisch).

Dank ihm "kann man einen Einblick in ihre Jugend und das Leben im Iran vor und während der Revolution gewinnen, und nachvollziehen, was es heißt, auf 'Urlaub' zu fahren und im Exil zu bleiben", heißt es in einem Nachruf der Theodor Kramer Gesellschaft.