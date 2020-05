Nagib Machfus: Ohne Beziehung nichts wert

Waren das geile Zeiten ohne youporn.com: Da steht ein junger Ägypter in Gizeh in einer Ausgrabungsstätte und schaut sich Wandzeichnungen, Tausende Jahre alt, an.

Nackte Menschen.

Das Herz pocht, das Blut pulsiert - er gerät in einen Liebesrausch und stürzt sich auf seine Begleiterin.

... aber sonst ist Nagib Machfus' "Das junge Kairo" , erstmals 1945 in Ägypten erschienen, durchaus nachvollziehbar, mitunter sogar durchaus aktuell:

Ohne Beziehungen ist man weniger wert als das Einwickelpapier beim Fleischhauer. Was tun? Man prostituiert sich.



Wobei "man" unfair ist. Es verkauft sich nur einer jener vier Studenten, die von Machfus (1911-2006) begleitet werden. Machgub, der Ärmste und Hässlichste unter ihnen. Seine Freunde finden ihren Weg im Islam, im Sozialismus oder im Journalismus.

Machgub aber hat einen Vater, der einen Schlaganfall erleidet und seinen Sohn nicht mehr finanziell unterstützen kann. Im Gegenteil, er bittet, für ihn und Mutter zu sorgen ...

Machgub ist Zyniker. Gut und Böse sind keine Kriterien für ihn. Sondern Genuss und Schmerz, Nutzen und Schaden. Er glaubt an nichts. Ein Unsympathler, den man ein bissl verstehen kann.

Schnell und hungrig beendet er sein Studium - und jetzt?

Er hat keinen Anschieber.