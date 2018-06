Nachts im Museum: All-Star-"Parsifal“ in München

Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz (80), einer der größten Stars der internationalen Kunstwelt, sagte vor dem neuen „Parsifal“ an der Bayerischen Staatsoper, für den er das Bühnenbild entworfen hatte, sinngemäß: Er wünsche sich, dass die Besucher während der Aufführung einschlafen. Abgesehen davon, dass dieser Gedanke der Transzendenz, des Eintauchens in andere Geisteszustände, nicht neu ist: Dieses Vorhaben ist ihm gelungen. So betrachtet geriet die Premiere von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel zum veritablen szenischen Erfolg.

Jenseits von erkenntnistheoretischen Debatten kann man über diese Inszenierung aber auch sagen: Sie ist schrecklich fad. Was vor allem die Schuld von Regisseur Pierre Audi ist, bei dessen Arbeit man den Eindruck hat, er sei vor dem Werk der großen Künstler (Baselitz und Wagner) erstarrt. Wie in einem Museum sind die Bühnenbild-Elemente hier ausgestellt und brüllen: Fass’ mich nicht an, sonst geht die Alarmanlage los. Der Regisseur war hier mehr Museumswärter als Analytiker.

Was diese Neuproduktion in München aber auch dokumentiert: Ein All-Star-Team ist noch kein Garant für einen durchschlagenden Erfolg. Mehr Stars als bei dieser Premiere wird man selten vereint sehen. Aber Südkorea gibt es offenbar auch in der Oper.