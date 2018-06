Nachruf: „Die Sissy“ wird uns sehr fehlen

Sie konnte mit ihren vielen Ideen begeistern, vor allem aber mit ihrer direkten und unkomplizierten Art. Wenn Sissy Mayerhoffer von einem Vorhaben überzeugt war, konnte sich dem niemand entziehen. Gestern ist die Leiterin des Humanitarian Broadcasting im ORF im 64. Lebensjahr ihrem Krebsleiden erlegen.

Aufgewachsen ist Sissy Mayrhoffer in einem Perchtoldsdorfer Haushalt. Ihr Vater Paul Katzberger war ein feinsinniger Architekt, der 1981 auch Bürgermeister der Marktgemeinde im Süden Wiens wurde. Im Heurigenbetrieb der Mutter half Sissy mit, dort begann sie bald, eine ihrer Fähigkeiten einzusetzen: Menschen miteinander bekannt zu machen und Netzwerke zu spinnen. Die persönliche Erinnerung an gemeinsame Jugendtage sei erlaubt: Mit Sissy konnte man endlos diskutieren, Party feiern und in Konzerte gehen, ein Kumpel mit einem riesigen Herzen.