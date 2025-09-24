Zum Tod von Claudia Cardinale: Es war nicht nur der Bikini

Zuerst steigt eine Kuhherde aus dem Güterwagon, dann eine junge Frau aus dem Abteil. Sie trägt die Haare hochgesteckt unterm Hut, sieht sich suchend um. Ihre Augen leuchten haselnussbraun und erwartungsvoll. Doch kein Mann steht auf dem Bahnsteig, um sie abzuholen. Ihr lächelndes Gesicht verdunkelt sich, und mit dem Einsatz von Ennio Morricones Musik wird klar: Sie wird ihren Weg alleine gehen müssen in Richtung eines staubigen Kaffs – mitten hinein in Sergio Leones Westernklassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ von 1968.

Als ehemalige Prostituierte, die sich als Wildwest-Witwe gegen skrupellose Männer wie Henry Fonda durchsetzen muss, brannte sich die italienische Star-Schauspielerin Claudia Cardinale für immer ins popkulturelle Gedächtnis. Später sollte sie in Werner Herzogs „Fitzcarraldo“ (1982) als Bordellbesitzerin an der Seite von Klaus Kinski eine ähnliche Rolle spielen. Doch bereits Marcello Mastroianni hatte sie in Federico Fellinis Meta-Komödie „Achteinhalb“ (1963) als die „ideale Frau“ erkannt. Ihr schwelender Blick, der zwischen kindlich, sinnlich und entschlossen changierte, kombiniert mit erfrischender Freimütigkeit, machte „La Cardinale“ zu einer Ausnahmeerscheinung in der Riege großer italienischer Schauspielerinnen wie Sophia Loren, Gina Lollobrigida oder Monica Vitti. Sie selbst verehrte Brigitte Bardot über alles. Als die beiden in der französischen Westernkomödie „Petroleum-Miezen“ (1971) zusammen spielten, warteten alle auf das Klischee vom Zickenkrieg – stattdessen wurden sie gute Freundinnen.

Sexsymbol Claudia Cardinale gilt bis heute als eines der Sexsymbole des italienischen Kinos. Geboren wurde sie am 15. April 1938 als Claude Joséphine Rose Cardinale in Tunis. Als Tochter sizilianischer Einwanderer sprach sie sizilianischen Dialekt, Arabisch und Französisch; die italienische Hochsprache erlernte sie erst mit Beginn ihrer Filmkarriere – die sie übrigens gar nicht angestrebt hatte. Vielmehr gewann sie einen Schönheitswettbewerb und bekam als Preis eine Reise zu den Filmfestspielen in Venedig geschenkt. Dort erregte sie großes Aufsehen: Das war wegen des Bikinis, sagte sie später.

