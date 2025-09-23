Italienischer Filmstar Claudia Cardinale gestorben

Claudia Cardinale, einer der größten Filmstars Europas, ist tot. Das berichtet die APA. „La Cardinale“, wie sie in Italien oft nur genannt wird, hatte eine berauschende Karriere und ein bewegtes Leben. Ihr Name wird in einem Atemzug genannt mit den zwei anderen Ikonen des italienischen Kinos, Sophia Loren und Gina Lollobrigida.

Cardinale reüssierte in den Produktionen hoch angesehener Koryphäen des italienischen Films und erlangte mit ihren Rollen internationale Bekanntheit. In Federico Fellinis Filmdrama „8 1/2“ von 1963 taucht sie weiß gekleidet und tänzelnd zwischen Bäumen als Muse auf und landete an der Seite von Marcello Mastroianni einen ihrer ersten Erfolge.