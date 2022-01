Nachruf auf Hardy Krüger: Kino-Idol der Nachkriegszeit

„Heimat und Sprache“ war für ihn seine Geburtsstadt Berlin, wo er auch beerdigt werden wollte. Zu Hause fühlte er sich viele Jahre in Tansania auf seiner Farm Momella am Kilimandscharo, in Hamburg und in den kalifornischen Bergen.

In Palm Springs ist der „Weltenbummler“ – so der Titel der von 1987 bis 1995 laufenden ARD-Dokuserie – am Mittwoch mit 93 Jahren gestorben.