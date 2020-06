Nachrichtentechniker im Auftrag Gottes

Dabei zeigt sich: Zwischen dem Volksglauben an Engel und der von der jeweils dominierenden Religion sanktionierten, theologisch argumentierten Verehrung der ätherischen Wesen bestand seit jeher ein massives Spannungsverhältnis. Wie viele Engel, so wird etwa an einer Stelle gefragt, darf man verehren? Nur die drei in der Bibel erwähnten „Erzengel“ Michael, Raphael und Gabriel – oder auch jene, die im nicht-biblischen Henochbuch vorkommen und Namen wie Raguel oder Remiel tragen?