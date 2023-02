Nach tödlichem Schuss: Baldwin-Dreh von "Rust" geht weiter

Der Dreh zum Western "Rust", der von einem tödlichen Schussunfall überschattet ist, geht im Frühing weiter. Alec Baldwin übernimmt weiterhin die Hauptrolle. Bianca Cline ist nun Kamerafrau, berichtet der Guardian.

Kamerafrau Halyna Hutchins war bei Dreharbeiten zu „Rust“ auf einer Filmranch in Santa Fe im Oktober 2021 tödlich verletzt worden. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte eine Waffe bei der Probe für eine Szene bedient, als sich ein Schuss löste. Regisseur Joel Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil an der Schulter getroffen und verletzt. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Baldwin hatte die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen.