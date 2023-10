Nach Likes für Palästina-Demo: documenta distanziert sich von Kuratoren

Die documenta in Kassel hatte sich mit der Entscheidung, das indonesische Kollektiv ruangrupa 2022 die "Weltkunstschau" gestalten zu lassen, keinen Gefallen getan: Der Skandal um antisemitische Inhalte überschattete jeden anderen Ansatz, den die Gruppe sonst auf den Tisch gelegt hatte. Nun sah sich der documenta-Geschäftsführer Andreas Hoffmann dazu genötigt, sich öffentlich von der Gruppe zu distanzieren. Der Grund: Zwei Mitglieder, Reza Afisina und Iswanto Hartono, hatten den Instagram-Mitschnitt einer Demo in Berlin, auf der die Terrorattacken der Hamas gegen Israel gefeiert wurden, mit zustimmenden "Likes" versehen.

"Dass zwei Mitglieder des Kurator*innenkollektivs ruangrupa ein Video geliked haben, das an ebendiesem Tag unter der Headline „Berlin up for Palestine“ „viva Palästina“ sowie „Palestine will be free" skandierende Menschen zeigt, ist unerträglich und inakzeptabel", heißt es in einer Aussendung der documenta GmbH vom Montag.