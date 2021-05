Nach Corona wieder reisen? Wenn es nicht geht, bleibt die Kunst

Usui saß derweil in Wien fest und formulierte ihren Kommentar zur Lage: Mit Urlaubsbildern aus dem privaten Archiv fand sie „Sehnsuchtsbilder“ und touristische Motive, die sie in der für sie typischen Weise überarbeitete: Mit der Technik der Ölpause, bei der die Künstlerin nicht direkt auf halb transparentes Papier zeichnet, sondern dieses mit einem harten Gegenstand in darunterliegende schwarze Ölfarbe eindrückt, schafft sie eigenständige Zeichnungen, die sie dann auf die Fotografie legt. Das fotografische Bildmotiv wird so verschleiert, dennoch gewinnt es gerade dabei an Prägnanz.