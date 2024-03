Nach 32 Jahren: Schallplatten wieder Teil des britischen Inflationskorbs

Nun liegen Schallplatten in Großbritannien nach 32 Jahren erstmals wieder in jenem Warenkorb, anhand die Teuerung gemessen wird. Aus dem Warenkorb, der jährlich neu zusammengesetzt wird, fielen dagegen unter anderem Desinfektionssprays, die während der Covid-Pandemie sehr gesucht waren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.

"Into The Groove": Ein neues Buch über Vinyl-Kult

Für "Into The Groove" (Prestel) haben mehrere Autoren Themen rund um die Vinyl-Schallplatte abgehandelt. Zunächst beleuchtet Richie Unterberger die Geschichte der LP und ihrer Vorläufer sowie der verschiedenen Formate. Neueinsteiger erfahren, was es etwa mit 33 1/3 UPM und 78 UPM auf sich hat, was eine EP von einer LP unterscheidet und was man bei Mono-Abmischungen diverser Klassiker anderes hört als in den Stereoversionen. Die weiteren Kapitel seiner Kollegen befassen sich mit Plattenspielern und dem Hi-Fi-Equipment, der LP als Kunstobjekt, den Plattengeschäften und LP-Sammlungen.

Die Texte geben einen guten Überblick, sind bebildert und durch Einschübe aufgelockert. Letztere präsentieren "Legendäre Cover" (etwa jenes zu "The Dark Side of the Moon" von Pink Floyd), "Legendäre Label" wie Motown oder Stax und "Besondere Plattenläden" wie Rough Trade in London. Über knapp 200 Seiten wird ein breites Spektrum abgedeckt, selbst in Vergessenheit geratene Musikformate wie die 8-Spur-Kassetten finden Erwähnung.

Richie Unterberger, Gillian Gaar, Martin Popoff, Ken Micallef, Matt Anniss: "Into The Groove - Die Geschichte der Schallplatte - Vinyl-Kult", Prestel Verlag, 192 Seiten, 38,50 Euro.