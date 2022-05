Rolling Stones: Feuchte Steine im Keller

Und im Keller von Keith Richards’ Mietvilla Nellecôte nahe Nizza richteten sie sich ein Aufnahmestudio ein. Der Keller war feucht von der Luft und vom Bier, die Räume waren eine klangtechnische Katastrophe, die Atmosphäre wird als beklemmend beschrieben, ständig lungerten Dealer im Haus herum. Die Legende berichtet davon, dass eine vorbeiführende Stromleitung illegal angezapft wurde, um das Studio betreiben zu können. Viel mehr Rock ’n’ Roll geht eigentlich nicht.

Trotz all dieser kuriosen Umstände – und trotz der Tatsache, dass die Sessions in erster Linie darin bestanden, darauf zu warten, dass Keith Richards aufwacht – entsteht ein Album, das in den Sagenschatz der Rockmusik eingeht.

SchwĂĽl

Am 22. Mai 1972 erscheint „Exile On Main Street“ in den USA, vier Tage später im Rest der Welt. Die Platte – das einzige Studio-Doppelalbum der Stones – erreicht in England und den USA Platz eins der Hitparade, in Deutschland kommt es auf den zweiten Rang. Das Album enthält keinen einzigen großen Hit („Tumbling Dice“ hält sich bis heute in der Live-Setlist). Mick Jagger nannte es in Interviews „überbewertet“ (keine Hits, das hält ein Jagger nicht aus), Keith Richards liebt es (er hält so was sehr gut aus).

Aber die brodelnde, schwül und muffig riechende Atmosphäre, gebaut aus Blues, Soul, Country und Rock, fasziniert heute mehr denn je. „Exile On Main Street“ ist ein beeindruckendes Statement einer Band, die auf der Flucht vor dem Finanzminister versehentlich sich selber findet.

Um mit Anlauf in die Übertreibungsfalle zu springen: Möglicherweise erfanden die Stones mit dem Album den „Low fi“-Trend. Also das Verfertigen von Musik im gemütlichen Selbstbastel-Verfahren. Musik, die sich nicht im Geringsten um die Klangideale der Industrie kümmert und sich daher „ehrlich“ nenen darf.