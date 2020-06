Und sie dreht sich noch immer

Markus zieht eine Schallplatte aus der Kiste und betrachtet argwöhnisch das Cover: Fehlalarm. Die Suche geht weiter. Seine Finger arbeiten sich dabei gekonnt durch das Angebot im zweiten Verkaufsraum des Record Shack. In Hansjörg Lauermanns Plattenladen in Wien Margarethen lagert rund eine Tonne Second-Hand-Ware – ein Teil davon stammt von einem aufgelassenen Plattenladen in New Orleans.

Markus, der regelmäßig zum Plattenstöbern hierher kommt, hat das "Schwarze Gold" erst vor eineinhalb Jahren für sich entdeckt. Der 27-jährige DJ und Veranstalter hat zuvor digital aufgelegt. Nun schätzt er die Vorteile der Platte: Die Haptik und die Geschichte dahinter. "Ich habe zu vielen meiner Schallplatten einen persönlichen Bezug und weiß, in welcher Stadt, welchem Plattenladen oder Flohmarkt ich sie gefunden und erstanden habe. Zu MP3s hatte ich hingegen nie einen Bezug."

Markus zählt damit zu einer Generation an Plattenliebhabern, die mit der CD aufgewachsen, mit Downloads groß geworden sind und nun Vinyl für sich entdeckt haben. Sie tragen ihren Teil dazu bei, dass die Schallplatte als Medium wieder eine Rolle spielt.