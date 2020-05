"My Boy Lollipop"-Sängerin Millie Small 73-jährig verstorben

Sängerin Millie Small, bekannt geworden durch den Hit "My Boy Lollipop", ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Die gebürtige Jamaikanerin hatte einen Schlaganfall erlitten, wie britische Medien berichten.

Small wurde 1946 in Jamaika geboren und begann bereits in Teenager-Jahren, Musik zu machen. Nach ihrem Umzug nach Großbritannien gelang ihr 1964 mit einer Ska-Version von "My Boy Lollipop" der Durchbruch.

Bei dem Song handelte es sich eigentlich um ein Cover: 1956 hatte die New Yorkerin Barbie Gaye ihn bereites gesungen, Smalls Interpretation wurde jedoch zum Welthit. Sie habe dem Ska damit zum internationalen Erfolg verholfen, erklärte ihr Produzent Chris Blackwell dem Jamaica Observer.

Small machte in der Folge weiter Musik, konnte aber nicht mehr an "My Boy Lollipop" anknüpfen und konzentrierte sich ab den 80ern aufs Familienleben.