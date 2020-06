MVK: Das "unbekannteste Museum Wiens"

"Oh nein, das wird nicht ohne zusätzliches Geld abgehen", sagt Engelsman. Bis Herbst will er einen "Aktionsplan" vorlegen und darlegen, "wie ich das Museum neu einrichten will und was das in etwa kosten wird". Als "unglaublich wichtige" Bestandteile sieht Engelsman etwa einen Gastronomiebereich auf der Burggartenseite (dadurch entstehe "ein ganz anderes Museum") und optische Locksignale ("einen riesigen goldenen Buddha") beim Haupteingang. Die Kosten: ein "beträchtlicher zweistelliger Millionenbetrag" irgendwo zwischen 10 und 20 Millionen Euro. Wie viel genau, werde im Herbst klar sein.

Als unrealistisch empfindet Engelsman das nicht: Laut Sabine Haag, Direktorin des dem MVK organisatorisch übergeordneten Kunsthistorischen Museums, habe das Kulturministerium Bereitschaft für eine Zusatzfinanzierung signalisiert. Für den laufenden Betrieb des MVK bekomme des Kunsthistorische Museum vom Kulturministerium pro Jahr 4,3 Millionen Euro überwiesen. "Das ist eine Summe, mit der man wirtschaften kann", beziehungsweise könnte: Denn im MVK selbst kommen letztlich nur 350.000 Euro an. Das Geld "verteilt sich", über den KHM-Verbund wird Ausstellungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, Personal abgerechnet. "Irgendwie müssen wir sehen, dass wir diese 4,3 Millionen, die wir bekommen, auch verwenden" können, sagt Engelsman. Hat das Konfliktpotenzial mit Haag? "Das glaube ich absolut nicht."

Das MVK aus dem Museumsverbund herauszulösen – wie verschiedentlich überlegt wurde, insbesondere in einer Fusion mit dem Volkskundemuseum –, daran denkt Engelsman nicht. Aber bei gewissen übergreifenden Themen – Migration, Identität, Globalisierung – sei man einer Zusammenarbeit gegenüber aufgeschlossen.