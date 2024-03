Musikvereins-Intendant will Hürden abbauen: "Viele Menschen sind ausgeschlossen“

Stilfrage

Dass sich das ändert, dafür werden im Musikverein Strukturen aufgebaut – und neue Angebote. So ging man eine Partnerschaft mit „Cape 10“ ein, einem von Siegfried Meryn gegründeten sozialen Projekt in Wien-Favoriten. „Die gemeinsame Initiative trägt den Titel ,The Power of Music’ und bietet 400 Kindern und Jugendlichen pro Saison die Möglichkeit kostenloser Konzertbesuche“, sagt Pauly. Auch die Kinder-, Jugend- und Familienangebote sollen ausgebaut werden: „Wir haben hier pro Jahr über 50.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir weiten einige Serien nächste Saison noch aus, weil die Nachfrage so hoch ist“, sagt Pauly. Und: „Es gibt keinen Dresscode im Musikverein. Jeder ist willkommen, so zu kommen, wie er sich wohlfühlt und wie er oder sie es für angemessen hält.“

Macht man das, weil das bisherige Publikum weniger wird – oder, dem Vorurteil entsprechend –, nicht mehr das jüngste ist? Nein, sagt Pauly. „Wenn man aufmerksam und auch nicht pro domo, sondern einfach nüchtern in die Säle schaut, dann ist diese Überalterung wirklich ein Klischee.“

Und auch der Pandemie-Knick wurde fast überwunden: „Wir haben jetzt vermehrt in deutlich höherer Anzahl als noch vor einem Jahr ausverkaufte Konzerte.“