Musikszene in der Krise: Nachteile für die Pop-Branche

Unterschiede in den Auswirkungen, die die Corona-Krise auf den österreichischen Musikmarkt hat, sieht Tschmuck im Klassik-Betrieb und im Pop. „Im klassischen Bereich ist die Infrastruktur für Förderungen schon vorhanden und etabliert. Im Pop gibt es sehr wenige Förderstrukturen. Und der Anteil an Künstlern, die in einer vertraglichen Beziehung zu Kultur-Institutionen stehen und somit ein fixes Einkommen haben, ist höher als im Pop. Es gibt zwar auch in der Klassik viele, die auf Projekt- und Honorarbasis arbeiten, aber im Pop sind die meisten Künstler selbständig und Ein-Personen-Unternehmen. Sie haben von den Live-Konzerten gelebt und haben jetzt von einem Tag auf den anderen keine Einnahmen mehr.“