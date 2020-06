Musikprojekt Sleep Sleep: Beziehungs- statt Trennungssongs

So erinnert auch das jüngste Sleep-Sleep-Album „The Lost Art Of Questioning Everything“ im Stil an Talk Talk, gleichzeitig aber auch an andere Lieblingskünstler von Pieter Gabriel wie Deerhunter oder Frank Ocean. Akribisch fügt er Soundschnipsel wie zerbrechendes Glas oder Geräusche eines Tennismatchs zu einem dichten Gewebe von Rhythmen und melodischen Riffs zusammen und krönt das mit seinem Gesang, der die experimentelle Basis in den Pop-Kontext rückt.