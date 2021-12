Musikindustrie gibt sich Klimaziele: Große Labels unterzeichnen Pakt

Coldplay kühlen den Planeten

In der Vergangenheit hatten bereits einige Stars Initiativen ergriffen, um den Klima-Schaden ihres Tuns zu minimieren. Coldplay hatten Ende 2019 - noch vor dem Totaleinbruch des Live-Geschäfts infolge der Pandemie - auf eine Tour zu ihrem Album "Everyday Life" verzichtet; die kommende Welttournee, die im März 2022 starten soll, wird nur halb so viele Emissionen wie die vorangegangene produzieren, gelobt die Band auf ihrer Website, die auch einen Überblick über Nachhaltigkeits-Initiativen der Band bietet.

Auch die Bristoler Band Massive Attack hatte sich mit dem Gedanken gespielt, das Touren überhaupt aufzugeben, dann aber einen anderen Weg gewählt: Sie produzierte gemeinsam mit Experten eine Studie zu der Frage, was Konzerte und Tourneen in Hinkunft umweltfreundlicher machen soll. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem der Verzicht auf Dieselgeneratoren sowie auf Privatjets beim Rockstar-Transport: Das Jetset-Leben von einst gehört also auch der Vergangenheit an.