Musikerin St. Vincent schrieb Autogramme für Papas Mithäftlinge

Im Titelsong reminisziert Clark, wie sie bei den Gefängnisbesuchen Autogramme für die Mitgefangenen schrieb, und macht die zwiespältigen Gefühle dieser Situation mit einem funkigen Track spürbar, der durch den Äther stolpert und sich kaum fangen kann. In anderen Liedern macht sich Clark Gedanken darüber, ob der „Outlaw“ auch in ihr steckt, und drückt ihre Beschämung, aber auch die Empörung über die öffentliche Vorverurteilung aus, die sie erfuhr.

Highlights sind „Down And Out Downtown“, das Jazz-Rhythmen und Gospel-Chöre fusioniert, das atemlose „Down“ über Gewalt in einer Beziehung und „... At The Holiday Party“, das unbeschwerte Frühlingsgefühle verbreitet.