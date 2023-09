Musiker Peter Horton 82-jährig gestorben 

Den jungen Musiker, der sieben Instrumente beherrschte, zog es zunächst zum klassischen Gesangsstudium nach Stuttgart - wo es ihn allerdings nicht lange hielt. So sang er selbst alsbald im Berliner Theater des Westens und tourte als Gitarrist und Unterhalter durch die USA, Japan oder Brasilien. In diese Zeit fiel der für seine Karriere eigentlich untypische Antritt beim ESC 1967 in Wien, der ihm ein bescheidenes Ergebnis einbrachte. Lediglich zwei Punkte bedeuteten ex aequo mit zwei weiteren Ländern den vorletzten Platz. Schlaflose Nächte hatte er deshalb nicht. "Merkwürdigerweise war ich damit nicht beschäftigt. Ich habe mich um die Musik gekümmert und wollte das gut machen", erinnerte er sich 2015 anlässlich der abermaligen ESC-Ausgabe in Wien.