Musiker Drangsal sagt, er braucht keinen Mut, zu sein, wer er ist

Es gibt auf „Exit Strategy“ aber auch andere Songs mit einer euphorischen „Ich bin, wie ich bin, und was die anderen sagen, ist mir egal“-Botschaft. Und diese inhaltliche Zerrissenheit zwischen Selbstbewusstsein und Selbstzweifel wird auch in der Musik von starken Brüchen begleitet. Denn Drangsal will den Spagat zwischen „total eingängig und merkwürdig, zwischen kitschig und grausig“ schaffen.

Womit er sich selbst einen Fallstrick geknotet hat: „Das ist zwar ein Alleinstellungsmerkmal. Aber Leuten, die meine eingängige Musik mögen, sind die Videos zu krass, weil ich mich da als Teufel verkleide oder nackt mit Farbe übergieße. Und denen, die Krasses mögen, ist die Musik zu schlagermäßig.“