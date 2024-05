Musikalische Friedensgrüße – mit der Hoffnung, dass diese unnötig werden

Gemeinsam

Der Konzertmeister der Staatsoper, Yamen Saadi, hatte das Programm mit erstklassigen, internationalen jungen Musikern, auch aus dem Staatsopernorchester, mit Werken von Brahms bis Webern gestaltet. Vor 27 Jahren in Nazareth geboren, trat er als Elfjähriger in Daniel Barenboims West-Eastern Divan Orchestra ein, in dem israelische und arabische Musikerinnen und Musiker miteinander musizieren.

Er hoffe, dass man irgendwann einmal kein Konzert für den Frieden mehr brauche, sagte Saadi, bevor die Musik erklang. Und wie glänzend das geschah. Man möchte am liebsten alle Beteiligten hervorheben. Die Cellisten Kian Soltani, Alexander Warenberg, den philharmonischen Konzertmeister Volkhard Steude, die Sängerin Noa Beinart, den Pianisten Martin James Bartlett oder Geiger wie Jonian Ilias Kadesha und alle anderen. Am Ende blieb nur der Wunsch, wäre doch die Welt so, wie an diesem denkwürdigen Vormittag.