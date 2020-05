Vegane Rock- & Schock-Propaganda

Die Anweisung, die Morrissey für alle Auftrittsorte ausgibt heißt: "Kein Fleisch, keine Wurst im Buffet". Dass das Fisch inkludiert, ist für den militanten Vegetarier selbstverständlich. Nicht aber für die Catering-Firma des Wiener Konzerthauses. Die hatte Lachsbrötchen im Angebot, weshalb es Donnerstag vor dem Wien-Konzert Stunk zwischen Künstler und Veranstalter gab.



Aber nur kurz. Am Abend war der Fisch weg und Morrissey - für seine Verhältnisse - gut gelaunt. Klar, ein anfeuernder Performer ist er nicht. Zwischendurch steht er mit vor der Brust gekreuzten Armen vorm Mikro, geht nur nach links und rechts, um die Hände der Fans zu schütteln.



Aber der Mangel an physischer Dynamik stört kein bisschen. Denn der 52-Jährige hat ein dynamisches Song-Programm, das das ganze Spektrum seiner Schaffenskraft zeigt: Der Smiths-Klassiker "I Want The One I Can't Have" zu Beginn ist tanzbarer Gitarren-Pop. Dramatisch wird es bei " Scandinavia". Dazwischen gibt es hymnische Midtempo-Songs wie "You Have Killed Me" und die anrührende Smiths-Ballade "I Know It's Over". Und immer sind die Songs getragen von genauso komplexen wie einnehmenden Melodien, die die nach wie vor großartige Stimme ihres Schöpfers perfekt in Szene setzen.