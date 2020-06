UAF: Remmidemmi nur bei Deichkind

Gut, dass das Urban Art Forms-Festival am Schwarzlsee stattfindet. Zwischen Zeltaufbau-Stress und Bierpaletten-Schlepperei diente der Badeteich in unmittelbarer Nähe den jungen Festivalbesuchern als willkommene Abkühlung. Dementsprechend wenig regte sich am Donnerstag bis in die Abendstunden auf dem eigentlichen Festivalgelände. So richtig eng vor der Hauptbühne wurde es überhaupt erst bei Deichkind – den Headlinern des ersten Abends (aber dazu später mehr).