UAF: Bum-Bum-Party mit The Prodigy

The Prodigy fanden aber auch wirklich perfekte Rahmenbedingungen für ihren frenetisch gefeierten Auftritt vor. Der letzte Tag war zwar nicht ganz von bedrohlich dunklen Wolken verschont geblieben. Die befürchteten Regenschauer, die am Donnerstag und Freitag in kurzen, dafür teils heftigen Ergüssen große Pfützen am Festivalgelände hinterlassen hatten, waren aber ausgeblieben. So konnten sich die Festivalbesucher am letzten Festivaltag ganz der Regeneration widmen.

Und die funktioniert am Schwarzlsee so gut wie bei wohl keinem zweiten Festival in Österreich. Immerhin ist das weitläufige Areal rund um den Baggersee ein beliebtes Naherholungsgebiet der Grazer. Entspannter Badespaß im „Meer der Grazer“ war also bis in den späten Nachmittag angesagt. Dazu konnten sich besonders Sportliche am Wakeboard versuchen. Wo gibt’s das sonst?

Die Grazer selbst waren ob des Massenansturms an ihrem Schwarzlsee übrigens so gar nicht erfreut. 27.000 (laut Veranstalter) feierwütige Jugendliche pro Tag hinterlassen eben ihre Spuren - das lässt sich nicht vermeiden. Auch wenn die Veranstalter mit eigenen Putztrupps, die den Campingplatz schon während des Festivals vom gröbsten Müll befreiten, allzu großen Verschmutzungen vorbeugte. Auch das gibt’s sonst nur selten.

Trotzdem: Dass es kein ordentliches Wegleitsystem gab, und die Ordner teilweise orientierungslos herumstanden, muss einen ärgern. Umwege um den halben See waren auch am dritten Tag nicht zu vermeiden.