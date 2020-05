The Offspring: Neue Songs für Wiesen

Auch Hits "Pretty Fly For A White Guy", "Come Out And Play" und "Gotta Get Away" haben The Offspring durch diesen Qualitätsfilter geschickt - Songs, die dem Wiesen-Publikum wie alte Bekannte vorkommen werden. Denn das Quartett ist Stammgast beim "Two Days A Week", war 1999 einer der Headliner, als das Festival seine Premiere feierte. Auch 2004 und 2009 überzeugte die Band mit ihrer Mischung aus Gitarren-Power und Mitsing-Melodien mit ironisch-grotesken Texten.



Aber auch die anderen Bands werden beim "Two Days A Week 2011" für rockige Gitarren und hymnische Songs sorgen. Am Freitag, (2. 9.) sind Madsen, Opeth und die Beatsteaks mit dabei.

Am Samstag (3. 9.) - im "Vorprogramm" von The Offspring - sind Alkbottle, Paradise Lost und The Baseballs zu hören. Bullet For My Valentine mussten ihren Auftritt absagen, an ihrer Stelle werden Hatebreed auftreten.