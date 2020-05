Rock in Vienna: Um 23 Uhr muss aber Ruhe sein!

Am ersten und zweiten Tag des neuen Festivals zeigten sich also gleich alle Vor- und Nachteile des Standortes. So kamen dank der Tatsache, dass irgendwer endlich den Lautstärkeregler gefunden hat, weite Teile der Stadt in den Genuss einer Gratisbeschallung. Nicht alle – wie gesagt: Wien – freuten sich.

Alles zum ersten "Rock in Vienna"-Tag finden Sie hier.

Aber was sich durch alle Auftritte zieht: Es gibt keinen Soundcheck, deshalb stimmt die Mischung bei den ersten paar Nummern nie bis selten.

Andererseits können sich auch jene mal wieder auf ein Festival wagen, die sonst nicht mehr in die Rockerkluft steigen.

Abseits dessen ist Festival-Konfektionsware angesagt: Wie in diesen lustigen Einkaufszentren, die überall gleich ausschauen und die gleichen Shops bieten, fand man am neuen Gelände all das, was alle anderen Festivals auch bieten.

Ein wenig Wien-Kolorit gibt es einzig bei den Abdeckungen der Zwillingsbühne: Von denen schauen, überdimensional, ein Klimt-Werk und Psychoanalytiker Sigmund Freud herunter.

Themenverwandt dazu: Turbonegro erklärt Wien zur "City of Satan". Weil Freud aus Wien kommt. Und der hat den Sex erfunden. Der Freud blickte derweil ein wenig verkniffen drein. Wenn man nicht wüsste, dass der immer nur an Sex und Ödipus und so gedacht hat, müsste man sich fragen, warum.